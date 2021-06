Fratelli pusher sorpresi dai carabinieri con oltre un etto di droga: arrestati

Due fratelli sono stati fermati dai carabinieri per un controllo durante il quale si è scoperto che detenevano oltre un etto di droga tra eroina, hashish e marijuana.

I fatti

Nella serata di lunedì 28 giugno i carabinieri del Norm di Padova hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio due fratelli di 22 e 19 anni, entrambi residenti nella città del Santo e pregiudicati. Il 19enne è stato fermato mentre percorreva in auto via Lisbona e durante il controllo i carabinieri hanno trovato 3 involucri con 18 grammi di hashish. Volendo andare più a fondo, hanno perquisito anche la casa che divide con il fratello e qui hanno trovato altra droga appartenente a entrambi: 45 grammi di marijuana e altri 43 di eroina. C’erano anche 215 euro in contanti, probabilmente guadagnati spacciando. I due giovani sono stati ammanettati e portati nelle camere di sicurezza del comando di via Rismondo in attesa del rito direttissimo in tribunale.