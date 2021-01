Il fratello di Isabella, Paolo Noventa, chiede la villa di Sorgato. Il Pm: «Non cerchiamo più il corpo»

Al termine di due aste “fallite”, la villetta di Freddy Sorgato, l'omicida reo confesso della segretaria Isabella Noventa, il fratello della vittima, Paolo, ha chiesto al giudice per l’esecuzione di poter ereditare l’abitazione, in modo da poterla vendere direttamente. «Le procedure per l’acquisto di un bene confiscato sono complesse, ho chiesto quindi di ereditare la casa, la venderò, ma prima ci voglio entrare di nuovo, voglio darmi l’ultima possibilità di ritrovare il suo corpo».

Cassazione

Lo scorso dicembre la Cassazione ha messo la parola fine al processo agli assassini di Isabella. Freddy e Debora Sorgato sono stati condannati a 30 anni mentre16 anni e 10 mesi sono stati inflitti alla complice, la tabaccaia Manuela Cacco. Giorgio Falcone è il magistrato che ha indagato sul caso e, a distanza di cinque anni dalla scomparsa di Isabella, ha rilasciato una interessante intervista sul Corriere del Veneto di qualche giorno fa. Falcone ha confermato che le ricerche del corpo della vittima sono terminate. «No, non lo stiamo cercando, ma ancora adesso qualcuno chiama per fare segnalazioni. Non lasceremo mai nulla di intentato anche se abbiamo fatto di tutto per trovarlo, perfino con i medium e i satelliti militari. Abbiamo seguito ogni pista anche con risvolti drammatici come la morte del sommozzatore della polizia Rosario Sanarico (rimasto incastrato nelle chiuse del Brenta e deceduto il 19 febbraio del 2016) una perdita dolorosissima, sono sempre rimasto in contatto con la famiglia. Abbiamo davvero fatto di tutto, ho il cruccio di non aver trovato il corpo, la famiglia aveva il diritto di elaborare questo lutto, anche solo con una tomba in cui andare a portare un fiore a Isabella».

Movente

Il giudice nella lunga intervista viene stimolato sulle tante domande che in questi anni sono emerse come ad esempio sui motivi che hanno portato a compiere questo delitto: «I moventi sono tre, ogni imputato ne ha uno diverso. Debora temeva che Isabella soggiogasse il fratello al punto da fargli dilapidare il patrimonio che invece doveva andare a suo figlio, Manuela voleva eliminare la rivale in amore, Freddy era straziato da Isabella, che lo teneva in pugno. Eliminarla era la soluzione che avrebbe liberato tutti, è per questo che dico che non c’è più nulla di misterioso in quest’indagine».