Fridays for Future, sciopero per il clima: in piazza circa 200 giovani

Circa 200 giovani hanno sfilato venerdì mattina per l'edizione 2020 del Friday for Future, lo sciopero per il clima. La manifestazione si è svolta in assoluta tranquillità nonostante lo schieramento di polizia e carabinieri in assetto anti sommossa. I ragazzi si sono anche stesi per terra alla fine di Corso del Popolo sistemandosi sopra le coperte termiche per inscenare la morte provocata delle multinazionali.

Notizia in aggiornamento

