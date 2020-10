Finge un danno all'auto per avere il rimborso dall'assicurazione ma i carabinieri lo smascherano

Voleva scucire qualche soldo all’assicurazione, così ha detto che alcuno aveva danneggiato la sua auto presentando poi una denuncia. Ma i carabinieri di Campodarsego lo hanno smascherato.

Il fatto

Lo scorso 8 settembre un 63enne di Massanzago ha presentato una denuncia per danneggiamento alla propria assicurazione: ha detto che ignoti avrebbero preso di mira la sua auto e voleva incassare il rimborso della riparazione. I carabinieri hanno visionato le telecamere della zona dove era stata lasciata parcheggiata l’auto e hanno scoperto il trucco: non c’era stato nessun atto vandalico, era tutta un’invenzione. L’uomo è stato quindi denunciato per simulazione di reato e falso ideologico commesso da privato in atto pubblico.