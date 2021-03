Scontro frontale tra due auto: un ferito grave trasportato in ospedale

Un grave incidente si è verificato nella serata di giovedì 11 marzo in zona Conselvana dove due automobili si sono scontrate frontalmente. Violentissimo l'impatto coi vicoli che si sono distrutti.

L'incidente

Alle 18.15 i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Industria a Conselve per lo scontro tra due autovetture: una persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Piove di Sacco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un passeggero, rimasto incastrato con le gambe nell’abitacolo dell’autovettura. Illeso l'altro conducente. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per capire le singole responsabilità. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.