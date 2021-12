Frontale mortale sulla Romea

Poco dopo le 15:30 di domenica 12 dicembre i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada statale 309 Romea, all'altezza del km 101, nel tratto che attraversa il comune di Codevigo. Un grave incidente ha coinvolto un furgone e un'automobile: un uomo è deceduto e due persone sono ferite gravemente.

Scontro

Niente da fare purtroppo nonostante i soccorsi per il conducente, un uomo di 48 anni, deceduto sul colpo, come accertato dal medico. I pompieri sono arrivati dal distaccamento di Piove di Sacco. Hanno immediatamente messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla vettura un giovane e una donna che sono rimasti incastrati. Entrambi sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM. I due sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale in elicottero e ambulanza. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto.

[Articolo in aggiornamento]