Violento frontale tra due auto nella Bassa: muoiono un 69enne e il suo cane da caccia

Alba di sangue nella Bassa Padovana: Mauro Farinazzo, 69enne di Loreggia, ha perso la vita in uno scontro frontale tra auto.

La dinamica

È successo intorno alle ore 6.30 a Codevigo, sulla strada Romea: l'uomo, al volante di una Fiat Panda, si stava recando a Valli di Chioggia per una battuta di caccia e per cause ancora da accertare si è scontrato frontalmente con una Toyota Yaris che, guidata da un 40enne di Chioggia, proveniva dal senso opposto di marcia. Insieme al 69enne è morto anche il cane, che viaggiava con lui: sul posto i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco oltre ai sanitari del Suem 118.