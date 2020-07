Pomeriggio di incidenti: quattro feriti in due sinistri tra la statale del Santo e Maserà

Due gravi incidenti si sono verificati in provincia di Padova nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio. Il primo è avvenuto lungo la Strada Regionale 308 dove una macchina è rimasta incastrata tra due camion. Il secondo è accaduto a Maserà in via Terradura e ha visto coinvolte due autovetture che si sono scontrate frontalmente.

Feriti

Nell'incidente lungo la nuova statale del Santo l'automobilista è stato estratto dalle lamiere, stabilizzato e trasportato in gravi condizioni all'ospedale. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco insieme ai carabinieri. A Maserà, verso le 16.30 il frontale tra una Fiat Punto condotta da un 62enne e una Seat guidata da una ragazza di 26 anni che vive ad Albignasego ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso per le cure a entrambi i feriti. L'uomo è stato curato sul posto e trasferito con l'elicottero a Padova mentre la giovane è stata trasportata con l'ambulanza a Schiavonia. In questo caso i rilievi sono a cura dei carabinieri della compagnia di Abano Terme.