Tumore al seno, incontri di sensibilizzazione organizzati al II Reparto mobile della polizia

Due incontri per la sensibilizzazione al tumore al seno. Ad organizzarli è il sindacato Fsp polizia, in collaborazione con Lilt, per le colleghe della polizia di Stato.

L'incontro

Nel pomeriggio di giovedì 24 marzo si è tenuto il primo incontro alla sede del II Reparto mobile di Padova e ha visto una grande partecipazione. «Abbiamo ritenuto importante offrire un supporto a tutte le colleghe che svolgono il loro servizio con impegno quotidiano e grandi sacrifici, anche spesso con il doppio ruolo di poliziotte e madri e in quanto tali, titolari di un diritto/dovere di salvaguardia della propria salute - hanno detto Sara Corbascio, coordinatrice regionale Fsp per le pari opportunità, e Federica Garofalo, segretaria provinciale - Il compito della polizia di Stato, reso ancor più gravoso dal complesso momento storico, richiede un dispendio di energie se possibile anche maggiore rispetto al passato e proprio per tale motivo la prevenzione delle malattie gravi ci coinvolge tutti e diventa uno strumento indispensabile a garantire l'efficienza del nostro operato. Il nostro sindacato, da sempre sensibile a questo tema, ha voluto anche quest 'anno, dopo la pausa dovuta alla pandemia, riprendere la collaborazione con strutture sanitarie impegnate su questo campo, riattivando un percorso di ausilio a tutti gli iscritti. Rinnoviamo l'invito a tutte le colleghe, a partecipare al prossimo incontro che si terrà il 31 di marzo, alle ore 14, presso il II Reparto mobile di Padova».