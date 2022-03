Fuga dall'Ucraina, all'Arcella c'è chi pensa anche agli animali domestici

Tra le tantissime iniziative in solidarietà con il popolo ucraino, c'è anche quella del medico veterinario dell'Arcella, Roberto Venturini, che si è detto disponibile a soccorrere e curare gli animali domestici che sono al seguito delle tante famiglie e persone in fuga dalla guerra.

Fuga

Nelle auto in fuga, soprattutto dal Nord del Paese, spesso si intravedono cani e gatti soprattutto, che chi scappa dalla guerra non vuole abbandonare.

Animali domestici

Presso la Clinica Veterinaria Arcella sarà quindi possibile far visitare e curare gli animali giunti in città dopo un lungo viaggio e tante incertezze. La clinica mette anche a disposizione un numero per dare la disponibilità ad accogliere animali domestici per il tempo in cui è necessario.