Fuga di gas, evacuato un palazzo in corso Milano

É stato evacuato un palazzo su corso Milano a causa di una fuga di gas. Gli inquilini e i clienti dei negozi sono stati allontanati in via precauzionale.

La fuga di gas

Erano le 11 di giovedì 24 febbraio quando i vigili del fuoco hanno cominciato a bussare alle porte del civico 115 per far allontanare i residenti. Su trentuno appartamenti una decina erano occupati e gli inquilini hanno atteso sulla strada che si svolgessero le operazioni. La zona è stata transennata per permettere ai tecnici di operare e la polizia locale si è occupata di gestire il traffico. Nessuno è rimasto intossicato.