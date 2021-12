Si rompe un dosatore, l'odore di gas si diffonde in tutto il quartiere: paura nell'Alta

Hanno temuto il peggio, ma tutto si è fortunatamente risolto: paura per i residenti di via Puccini a Camposampiero, con l'intero quartiere pervaso nella serata di domenica 12 dicembre da un forte odore di gas.

Gas

Sul posto si sono precipitati i carabinieri e i vigili del fuoco, che insieme ai tecnici di AscoPiave hanno appurato che si era rotto il dosatore dell’odorizzante presente nella cabina di media pressione. Il guasto è stato riparato, mentre il sindaco Katia Maccarrone (recatasi anch'essa sul posto) si è subito premurata di spiegare anche via social che non si è trattata di una fuga di gas ma solo del malfunzionamento del dispositivo che introduce il liquido odorizzante, e che quindi non c'era alcun pericolo.