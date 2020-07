Perdita di Gpl: area di servizio San Pelagio chiusa, al lavoro i vigili del fuoco

I vigili del fuoco stanno operando dalla notte nell’area di servizio San Pelagio Ovest in A13 in direzione sud tra Padova sud e Terme Euganee per una perdita di gpl avvenuta verso le 4 per un’anomalia tecnica tra la pompa erogatrice e il pozzetto misure.

L'intervento

Le prime squadre arrivate da Padova sono riuscite a intercettare la perdita chiudendo le mandate a monte del serbatoio. Gli operatori durante le operazioni hanno utilizzato acqua nebulizzata su tutta la zona per permettere la massima dispersione del gas. Il personale del nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) regionale di Mestre intervenuti a supporto delle prime squadre stanno intervenendo per mettere del tutto in sicurezza l’impianto e permettere l’intervento dei tecnici. Il comandante dei Vigili del fuoco di Padova Cristiano Cusin si è portato sul posto per un sopralluogo tecnico. L’accesso all’aerea di servizio è interdetta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco termineranno presumibilmente nel pomeriggio.