Esplosione in un'abitazione a Sant'Urbano: muore una donna, feriti il marito e i due figli

Esplode un'abitazione: morta una donna, feriti il marito e i due figli. Da poco prima delle 8 di oggi, domenica 26 marzo, i vigili del fuoco stanno operando in Via Gorghi, a Sant’Urbano, per un’esplosione che ha poi provocato un incendio, avvenuta all’interno di una villetta per una probabile fuga di gas. Gravissimo il bilancio: una mamma morta, due bambini e il papà feriti. La donna si trovava al piano terra, dove sarebbe avvenuta l'espolosione, mentre il padre e i figli al piano superiore, da cui poi sono riusciti ad uscire autonimamente prima dell'arrivo dei soccorsi.

I fatti

All’arrivo dei vigili del fuoco accorsi da Este, Rovigo e Padova, il papà con i due bambini di 2 e 9 anni si trovava già fuori dall’abitazione. I vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento, mentre altri operatori dotati di autorespiratore sono entrati all’interno dell’abitazione, ritrovando la donna senza vita. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiarane la morte. Si chiamava Alina Crenicean e aveva 37 anni. I bambini e il papà (M.N., di nazionalità italiana) sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem. Uno dei minori (la bambina di 9 anni) è stata elitrasportato in ospedale e in condizioni più serie a Schiavonia, mentre gli altri due in ambulanza con ferite più lievi all'ospedale di Padova. Serissimi i danni all’abitazione con alcuni muri perimetrali abbattuti. Sono ora in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per determinare le cause dell’esplosione.