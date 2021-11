Speronano l'auto dei carabinieri per poi fuggire a piedi tra i campi: è caccia a tre topi d'appartamento

Erano stati beccati, ma sono riusciti a scappare: inseguimento e fuga a piedi tra i campi per tre topi d'appartamento.

I fatti

È successo nella tarda serata di sabato 20 novembre a Vigonza, quando alla centrale operativa dei carabinieri arriva da Pionca di Vigonza la segnalazione di una Volkswagen Golf che si aggira tra le case con fare sospetto e che corrisponde alle descrizioni raccolte nei giorni precedenti in corrispondenza di furti nelle abitazioni. I militari dell'Arma di Padova e della locale stazione giungono quindi sul posto ma senza inizialmente trovare l'auto, salvo poi rintracciarla in via Giovanni della Casa dopo aver allargato il raggio delle ricerche. Ne è nato un inseguimento, che ha visto prima le tre persone a bordo speronare un'auto dei carabinieri e quindi fuggire di corsa tra i campi dopo aver imboccato un vicolo cieco. Nell'auto dei malviventi, risultata rubata da una decina di giorni, sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso, tra cui un flessibile professionale.