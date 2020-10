Colpito in pieno da un fulmine: fattorino 43enne lotta tra la vita e la morte

Una tragica fatalità: un uomo di 43 anni residente a Stra (Venezia) è ricoverato in prognosi riservata ed è in pericolo di vita dopo essere stato colpito in pieno da un fulmine.

I fatti

Teatro dell'accaduto via Trevisan a Peraga di Vigonza: alle ore 8 di domenica 11 ottobre l'uomo, fattorino, dopo essere uscito dalla propria Smart è stato colpito da un fulmine. Il personale del Suem 118, subito accorso sul posto insieme ai carabinieri di Cadoneghe e ai vigili del fuoco, ha soccorso il 43enne - in arresto cardiocircolatorio - praticando un lungo massaggio cardiaco e disponendo l'immediato trasferimento all'ospedale di Padova alla luce delle gravissime condizioni in cui versava.