Fumo sul bus: evacuati i 50 studenti a bordo

Tanta paura, ma nessun ferito: nuovo problema per un mezzo di trasporto pubblico appartenente alla flotta di Busitalia Veneto.

I fatti

La polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco è intervenuta nella mattinata di oggi, giovedì 5 ottobre, a Piove di Sacco per un autobus doppio sul quale era divampato un incendio, probabilmente a causa di un guasto tecnico al motore. Intorno alle ore 07.30, alla fermata adiacente l'Istituto professionale Enaip, il mezzo ha cominciato a emettere tanto fumo: fondamentale la prontezza di riflessi dell’autista, che ha accostato l’autobus di linea a bordo strada facendo immediatamente scendere i circa 50 studenti che si trovavano al momento a bordo. Gli operatori della pattuglia della polizia stradale intervenuta sono riusciti a spegnere il principio di incendio con i mezzi in dotazione: giunti prontamente sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno poi definitivamente messo in sicurezza il veicolo, successivamente trasferito al deposito. Nessuna delle persone coinvolte, come detto, è rimasta ferita.

BusItalia

L'azienda alle 13 e 30 ha spiegato cosa è accaduto con una nota, spiegando che non si è trattato di un principio d'incendio ma di un altro tipo di problema: «l fumo avvistato questa mattina su un autobus extraurbano fermo per servizio a Piove di Sacco è stato provocato da olio colato su una turbina incandescente. Non si è trattato, dunque, né di incendio né di principio di incendio. L’autista, constatato l’accaduto, ha immediatamente fatto scendere i passeggeri a bordo e insieme a una pattuglia della Polizia locale ha messo in sicurezza il mezzo». BusItalia ci tiene quindi a far sapere che non ci fosse alcun principio d'incendio in atto, «Terminato l’intervento, l’autobus privo di passeggeri è rientrato in autonomia in deposito per controlli», conclude la nota dell'azienda.