Lancia un fumogeno in tribuna durante Padova-Trento: Daspo sportivo per un 33enne

Aveva lanciato un fumogeno in tribuna durante la partita Padova-Trento. Un gesto che gli è valso un Daspo sportivo che lo allontanerà dal mondo calcistico per un anno.

Il Daspo

È stato notificato nella giornata di giovedì 11 novembre il Daspo sportivo a un 33enne di Trento. L’uomo è ritenuto responsabile di aver lanciato un fumogeno nella tribuna nord, riservata agli ospiti, durante la partita Padova-Trento svoltasi il 17 ottobre allo stadio Euganeo. Le indagini della Digos hanno permesso di identificarlo e l’uomo è stato segnalato anche alla Procura. Il questore, dal canto suo, ha disposto un Daspo che gli vieta di assistere per un anno a partite di qualsiasi società relative a campionati o coppe nazionali delle serie professionistiche e dilettantistiche, a tornei internazionali compresi quelli in cui partecipa la nazionale italiana, sia che si disputino in Italia sia all’estero. Inoltre, tre ore prima e tre ore dopo non può transitare o sostare nei luoghi dove si svolgono incontri di calcio.