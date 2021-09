Addio ad Alessandra con rabbia: «Prefettura e Questura di Padova potevano disarmare l'assassino»

Oggi 23 settembre si sono svolte le esequie di Alessandra Zorzin, la giovane uccisa alcuni giorni fa a Valdimolino, frazione di Montecchio Maggiore. Il funerale si è teneuto nel duomo di Santa Maria e San Vitale.

Le accuse

La gente, sotto lo sguardo vigile delle forze dell'ordine comincia a entrare in chiesa. Il dolore per il gesto dell'omicida (poi suicidatosi) è ancora vivo. Ma intanto tra le persone monta il malcontento. Come riporta VicenzaToday, il killer, che risiedeva nel padovano, e faceva la guardia giurata «alcuni anni fa aveva usato in modo improprio la pistola regolarmente detenuta. Motivo per cui la prefettura di Padova e la questura di Padova avrebbero dovuto prendere provvedimenti draconiani nei confronti dell'uomo. Cosa che non è avvenuta».

Femminicidi

Si tratta di polemiche al vetriolo che fanno il paio con quelle relative «alla scia infinita di femminicidi che sta colpendo l'Italia e il Veneto in primis». Sullo sfondo rimangono poi le polemiche nei confronti dei comuni e delle amministrazioni regionali «che non finanziano o finanziano poco i centri antiviolenza, che dovrebbero essere costituiti da personale pubblico, competente, assunto con concorso e con specializzazioni in primis nel ramo psicologico, sociologico nonché legale». Intanto Alessandra non c'è più.