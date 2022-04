Le note di "Ovunque sarai" e la maglia rossoblu sulla bara: folla per l'ultimo saluto a Daniel Bianchi

Ad accompagnarlo nell'ultimo viaggio l'amata canzone di Irama "Ovunque sarai": si sono svolte ieri, giovedì 31 marzo, le esequie di Daniel Bianchi, il 25enne giardiniere di Abbazia Pisani morto folgorato lo scorso 16 marzo mentre potava un albero a Cartura.

Daniel

Tutta la comunità ha voluto salutare Daniel, riempiendo in ogni ordine di posto la chiesa di Abbazia Pisani: i compagni di calcio del Carmenta - che hanno posato sulla bara la maglia da gioco rossoblu - lo hanno ricordato per la sua simpatia e per la sua determinazione in campo e fuori, dipingendolo quale vero leader della squadra. Come sottolinea "Il Gazzettino" il parroco di Abbazia Pisani, don Giuseppe Busato, ha affermato nel corso dell'omelia come «La morte di Daniel sia una realtà difficile da digerire, inaspettata e improvvisa. Daniel vive, in modo diverso e nuovo rispetto a prima, ma vive e ci accompagnerà per sempre». "Il Mattino di Padova", invece, fa notare come don Giuseppe abbia anche citato Pessoa: «La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Se ascolto, sento i tuoi passi esistere come io esisto».