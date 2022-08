Funerali di Niccolò Ghedini, il figlio: «Impossibile lasciare andare un uomo come mio padre»

Sono iniziati dieci minuti prima delle ore 11 di oggi, sabato 20 agosto, nella chiesa dell'Immacolata di Santa Maria di Sala (Venezia) i funerali di Niccolò Ghedini, avvocato di Silvio Berlusconi ed ex senatore, morto mercoledì a causa di una grave malattia.

Niccolò Ghedini

Alle esequie - come riporta VeneziaToday - hanno presenziato il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, la capogruppo del Senato Anna Maria Bernini, assieme alla presidente del Senato Elisabetta Casellati, legata a Ghedini da lunga amicizia. Assente, invece, Silvio Berlusconi. Tra le autorità erano presenti anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, e il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Particolarmente commosso il collega di studio Piero Longo, tra i primi a giungere in chiesa. È stato proprio Longo, dopo la Comunione, a prendere la parola dall'altare per ricordare l'amico. «"Quello che doveva esser fatto, è stato fatto". Questo epitaffio giapponese lo rispecchia a pieno, perché quello che si doveva fare, lui, l'ha sempre fatto. E in questo momento direbbe "ma cosa fate ancora qui, andate a lavorare. Niccolò - ha concluso - era quello che, a parte gli affetti, era dedicato da sempre al lavoro. L'ho considerato un fratello e a volte un figlio, e auspico che lui mi abbia considerato a volte come fratello, a volte come secondo padre. A un certo punto - poi - l'ho considerato solo un grande avvocato». Ha preso quindi la parola il figlio, Giuseppe, per ringraziare tutti i presenti a nome della famiglia. «Sono salito per vedere l'amore e il bene che ha fatto, dato e seminato, - ha detto - e guardandovi lo vedo in ognuno di voi. Non sarà un addio, però. Lasciare andare un uomo come mio padre è impossibile. Vi ringrazio tutti dal profondo del cuore».