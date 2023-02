Al parco di Villa Belvedere l'ultimo saluto a Giordano Sanginiti

Si svolgerà sabato 11 febbraio, dalle ore 10, il funerale di Giordano Sanginiti. Il luogo scelto per la cerimonia, che si terrà in forma laica, è il giardino di Villa Belvedere, a Mirano, città dove Giordano è nato e risiedeva con la sua famiglia.

Giordani Sanginiti

Il ventunenne ha perso la vita sabato 4 febbraio in un un incidente lungo la strada regionale 308, in provincia di Padova. Stava guidando la sua moto Guzzi quando, in prossimità dell’uscita per Bragni-Bagnoli, al confine tra Cadoneghe e di Campodarsego, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. Per l'ultimo saluto a Giordano la sua famiglia ha scelto un luogo ampio e adeguato alla cerimonia, che probabilmente sarà molto partecipata. Amici, parenti e conoscenti si stringeranno attorno a mamma Elena, papà Antonio, la sorella Emma e il fratello Lorenzo. Nel frattempo la procura di Padova ha aperto un fascicolo sull'incidente mortale. La famiglia sostiene che la strada in cui è avvenuto il sinistro presenti gravi problemi di sicurezza e che l'asfalto sia particolarmente dissestato nel punto in cui Giordano ha perso il controllo. Serviranno ulteriori accertamenti per dare una risposta definitiva a questi dubbi.