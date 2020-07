“Dolore, commozione, gratitudine”: grande partecipazione ai funerali di Giuseppe Bergamin

Tanta, tantissima gente. Per l'ultimo saluto a un uomo a cui tutti volevano davvero bene: grande partecipazione popolare per il funerale di Giuseppe Bergamin, imprenditore ed ex presidente del Calcio Padova scomparso a 68 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La cerimonia

Gremito il piazzale della chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Montà, con gli ultras biancoscudati che hanno esposto lo striscione "Dolore, commozione, gratitudine... Il popolo Biancoscudato piange e ti rende onore. Ciao Bepi".