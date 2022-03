La banda, i petali e i palloncini: grande partecipazione per il funerale del piccolo Marc Anthony

Un funerale celebrato con il rito ortodosso, e che ha commosso l'intero paese: ieri, giovedì 24 marzo, la comunità di Saletto di Borgo Veneto ha dato l'ultimo saluto a Marc Anthony Bosjak, bambino di 8 anni morto a causa di una cardiomiopatia dilatativa scoperta solo quattro mesi fa.

La cerimonia

Una cerimonia funebre ricca di momenti toccanti, come racconta "Il Mattino di Padova": la bara del piccolo Marc Anthony è stata accompagnata nel viaggio dall'abitazione di via Verdi a Este - in cui abitava con i genitori e il fratello - alla chiesa di Saletto da una banda, con il nonno Marc in testa al corteo con la croce e i bambini presenti che lasciano cadere a terra petali di fiori prima bianchi, poi arancioni e quindi rossi. In chiesa viene accesa una candela (rituale che verrà ripetuto per 40 giorni) mentre il pope ortodosso rende omaggio a Marc Anthony. Al termine della funzione la bara viene portata fino al cimitero accompagnata sempre dalla banda e dal lancio di petali, e al momento della sepoltura, dopo che il pope e i parenti hanno rispettivamente versato olio benedetto e vino sul legno bianco, dei palloncini bianchi e azzurri vengono lanciati in cielo per Marc Anthony.