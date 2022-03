«Sei il nostro supereroe»: oltre mille persone a Loreggia per l'ultimo saluto a Samuele Cavallin

Tanti palloncini bianchi per l'ultimo saluto a un guerriero che fino all'ultimo non ha mai smesso di lottare: oltre mille persone hanno partecipato mercoledì 9 marzo sul campo da calcio parrocchiale di Loreggia al funerale di Samuele Cavallin, 19enne spentosi domenica 6 marzo vinto da un tumore alle ossa.

Samuele

Moltissimi giovani hanno voluto ricordare anche solo con la loro presenza "Cava", ben voluto da tutti nel paese dell'Alta, dove era molto conosciuto. Tra gli interventi più toccanti - come riporta "Il Gazzettino" - quello dell'amico Luca: «Quest'estate mi avevi chiesto di trovare le parole giuste per quando sarà arrivato il momento, oggi però non ce ne sono di adeguate perché è impossibile descrive la persona bellissima che sei stato per chi ti ha conosciuto». Anche le cugine del 19enne hanno voluto dedicargli un toccante pensiero: «Samuele è ancora oggi il nostro supereroe preferito perché ha lottato come un leone contro la malattia: sei stato sempre una roccia, eri tu che riuscivi a sollevarci l'animo quando il male si faceva sentire. Ci manchi già tantissimo».