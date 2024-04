Addio ad Adriano Scandellari: in duemila per l'ultimo struggente saluto

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Duemila fedeli hanno salutato oggi 20 aprile nella parrocchia di San Nicola a Ponte San Nicolò l'amico Adriano Scandellari, l'ingegnere di 57 anni vittima della strage della centrale elettrica in provincia di Bologna. Alle esequie hanno partecipato diverse autorità in segno di vicinanza alla famiglia della vittima, ma anche alla stessa comunità di Ponte San Nicolò. Per la regione ha presenziato l'assessore Roberto Marcato, per la provincia, il consigliere Silvia Alibardi, per il comune di Padova, l'assessora Francesca Benciolini tra l'altro compagna di classe in gioventù della vittima. Ha celebrato la messa don Daniele Cognolato affiancato da numerosi sacerdoti, diaconi e collaboratori.

L'inizio della cerimonia

La santa messa è cominciata con una breve biografia di Adriano Scandellari che, oltre ad essere un professionista indiscusso nel suo lavoro è stato un uomo di qualità e quantità nella comunità parrocchiale di Ponte San Nicolò. «A volte era persino fastidioso Adriano - ha ricordato il parroco - per la precisione con il quale effettuava ogni singola cosa, desiderava il meglio in ogni azione e per lui il tempo non aveva alcuna importanza, l'importante era raggiungere quegli obiettivi che la comunità gli chiedeva. Aveva il dono dell'ascolto che in questa società odierna è una virtù sempre più rara».

Il messaggio delle figlie

«Caro papà sono passati pochissimi giorni da quando si è consumata la tragedia, ci manchi già, ci manca il tuo profumo, i tuoi abbracci, la gioia che riuscivi a trasmettere in ogni tua azione. Promettici che adesso che hai raggiunto il Cielo continuerai a guardarci, a proteggerci e a consigliarci nel proseguo della nostra vita. Siamo orgogliose di dirti che abbiamo avuto la fortuna di crescere al fianco di un padre speciale e tutto questo non lo dimenticheremo mai».

L'orologio del campanile si è fermato

Don Cognolato si è poi concentrato su un dettaglio che ha lasciato i presenti senza fiato: «Mercoledì quando a Bologna è giunto il nullaosta per chiudere la bara di Adriano a Ponte San Nicolò è arrivato un temporale molto intenso. Un fulmine ha colpito il campanile e l'orologio, proprio mentre a Bologna si svolgevano le burocrazie della chiusura della bara, si è fermato come a voler cristallizzare l'orario. L'aspetto magico di questa vicenda è che non c'è stato alcun danno strutturale e neppure possibili corto circuiti. Voglio ricordare a tutti voi - ha concluso Cognolato - che l'unico che aveva le credenziali di sistemare l'orologio, e l'ultima volta l'aveva fatto un paio d'anni fa, era proprio il nostro caro Adriano. Un miracolo che desideriamo tenere gelosamente nel nostro cuore».

L'organizzazione

Impeccabile l'organizzazione del funerale a cura della parrocchia e dell'amministrazione comunale. Fondamentali la collaborazione delle associazioni di Protezione civile e Alpini, il coordinamento con i carabinieri, la polizia di Stato, la polizia locale e i sanitari del Suem 118. Tutto si è svolto nel migliore dei modi e un pallido sole al momento della benedizione del feretro ha fatto capolino sulla parrocchia quasi a voler omaggiare un grande uomo che ha lasciato un'impronta indelebile su tutti coloro che l'hanno conosciuto.