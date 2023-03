Funerali Edoardo Zattin, la famiglia: «Sei andato via troppo presto. Ricordo indelebile»

Si sono svolti ieri, 10 marzo, i funerali di Edoardo Zattin, il diciottenne studente di Este morto a seguito di un malore patito in palestra al termine di una lezione di boxe. Una chiesa gremita, quella di San Girolamo ad Este, dove si sono riversati in migliaia per dare l'ultimo saluto ad Edo. Don Roberto ha riportato le parole della famiglia e del fratellino: «Tu sei un ricordo indelebile nel cuore». Resta ancora il mistero sulla morte, dopo che l'autopsia aveva evidenziato un trauma cranico sopra l'orecchio sinistro che potrebbe essere risalente al 22 febbraio.

Il trauma

Resta ora da capire dove il diciottenne si sia procurato il trauma e se in qualche modo abbia a che fare con il malore avuto poi nello spogliatoio della palestra di Monselice che ha portato al decesso. I sospetti sono che Edoardo Zattin si sia procurato la lesione durante un combattimento, ma l'ipotesi è sempre stata smentita dai testimoni che il giorno del malore erano in palestra. La famiglia dello studente chiede che venga fatta chiarezza su quello che possa essere accaduto al ragazzo che aveva appena 18 anni.