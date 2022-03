I funerali di Samuele Cavallin si terranno sull'amato campo da calcio: domani l'ultimo saluto al 19enne

Sull'amato rettangolo di gioco, per consentire a tutti quelli che lo conoscevano di dargli l'ultimo saluto: si terrà domani, mercoledì 9 marzo, alle ore 15 sul campo da calcio parrocchiale di Loreggia il funerale di Samuele Cavallin, il 19enne che si è spento domenica 6 marzo all'hospice pediatrico di Padova a causa di un tumore alle ossa che lo aveva costretto all'amputazione della gamba sinistra.

Samuele

Prevista una grande partecipazione alle esequie, visto che Samuele era amato da tutti. Toccanti le parole che sulle colonne de "Il Gazzettino" il padre Paolo ha voluto dedicargli: «Quando il nostro Samuele è salito in cielo, io, mia moglie Mara e mio figlio Nicola abbiamo visto sul suo volto un sorriso appena abbozzato: siamo usciti dalla stanza sollevati e contenti perché ora non soffrirà più. Sul suo viso abbiamo capito che il calvario che lo aveva sconvolto da tre anni era finalmente finito. Samuele fisicamente soffriva tantissimo ma non voleva far pesare il male su di noi della famiglia: non voleva essere d'impiccio, aveva quasi paura di disturbare. Era davvero un figlio speciale, su di lui ci sarebbe da scrivere un libro».