A fuoco abitazione privata: incolume famiglia con cinque figli

Le fiamme e il fumo le hanno in viste in tanti, nella zona di Via Madonna della Salute a Mortise. Uscivano da un'abitazione dove vivono una famiglia composta da genitori centro africani e cinque figli. Sembra sia stato un cortocircuito ad aver innescato le fiamme.

Soccorsi

La prontezza dei vicini e di chi transitava nel chiamare ha fatto sì che immediatamente arrivassero i soccorsi. Vigili del Fuoco, Polizia Locale e anche i servizi sociali sono intervenuti per spegnere le fiamme e aiutare la famiglia. Domate le fiamme la famiglia che si è trovata senza tetto improvvisamente è stata ospitata in una struttura alberghiera della città per i giorni necessari per riportare l'abitazione nelle condizioni in cui possa essere abitabile.Tra gli intervenuti in soccorso dei malcapitati anche il consigliere comunale Alain Luciani che vive in zona. Luciani ha raccontato di una famiglia molto spaventata visto quanto accaduto.