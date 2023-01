A fuoco una legnaia nel ricoveri attrezzi, pompieri a lavoro tutta la notte

La notte scorsa, quella tra il 28 e il 29 gennaio, un quarto d’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Bottazzin a Campo San Martino per l’incendio di una legnaia ricovero attrezzi: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Cittadella e dal distaccamento volontario di Borgoricco con tre autopompe e dieci operatori, hanno spento le fiamme della struttura in legno andata completamente distrutta. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo due ore mezza circa.