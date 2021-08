A fuoco casa abbandonata usata da senzatetto come rifugio

Alcuni senzatetto utilizzavano la baracca attigua alla casa abbandonata come riparo prima che tutto andasse in fumo. E' accaduto in via San Biagio a Teolo, la mattina del 18 agosto, dove verosimilmente un mozzicone di sigaretta ha innescato l'incendio che ha mandato tutto a fuoco. Immediato l'intervento degli Vigili del Fuoco che prontamente sono intervenuti e hanno domato le fiamme. Non si registra nessun danno a persone.