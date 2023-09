A fuoco la casetta accanto alla tribuna, intervengono i Vigili del Fuoco

Poco prima delle 7 di stamattina, domenica 24 settembre, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto la casetta ricovero attrezzi sportivi dei campi di via del Santo. Incendio che pare dovuto a un cortocircuito. Spiega il sindaco di Montegrotto Terme: «Con estrema professionalità e rapidità, vedendo il fumo dalla strada i Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per domare le fiamme e spegnere l'incendio». Sembrerebbe che a innescare l'incendio sarebbe stato un corto circuito. Le partite in programma nei campi di Montegrotto, oggi, si svolgeranno regolarmente. Nessuna ripercussione sul calendario dei campionati, quindi.