Travolta da un auto in via Eremitani, condizioni serie ma non è in pericolo di vita

Migliora la donna che venerdì mattina è stata investita in pieno centro, mentre passeggiava in via Eremitani. Ha diverse fratture e resta sotto controllo, ma il peggio sembra passato. La donna, una 52enne dipendente dell'Esercito e cognata della ex senatrice di Forza Italia Roberta Toffanin, venerdì è stata vittima di una scheggia impazzita. Una fiat 500, guidata da una donna che ne ha perso il controllo appena uscita dal garage. «Ha riportato delle brutte ferite e alcune fratture, ma grazie al pronto intervento del personale sanitario si è potuto scongiurare il peggio - ha raccontato al Mattino di Padova l'ex senatrice, sorella del marito della donna - .Il nostro unico desiderio adesso è quello di tornare alla normalità nel minor tempo possibile, per questo confidiamo molto nelle ottime cure che sta ricevendo qui a Padova». La donna era stata subito soccorsa dal personale sanitario del Suem 118, arrivato sul posto poco dopo l’incidente e poi trasportata al Pronto soccorso. Arrivata in ospedale la situazione è sembrata subito molto grave, tanto che i medici hanno deciso di ricoverarla subito in terapia intensiva. Poi però la situazione si è stabilizzata e ora non è più in pericolo di vita, ma resta in prognosi riservata.