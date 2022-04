Fuoriuscita di resina da un camion in autostrada, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada perché dalla cisterna di un camion fuoriusciva della resina. Un intervento durato tutto il pomeriggio.

Il fatto

Dalle 15.20 alla sera di giovedì 28 aprile i vigili del fuoco hanno lavorato nelle vicinanze del casello di Padova Est. Lungo l'autostrada A4 in direzione Venezia viaggiava un camion che si è dovuto fermare a bordo strada perché dalla cisterna di un metro cubo fuoriusciva della resina bicomponente. I pompieri sono arrivati da Padova con un'autopompa e un'autobotte e da Mestre con il nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico). Hanno subito cercato di contenere la perdita e poi hanno iniziato con la bonifica. Alle 19.30 le operazioni erano ancora in corso. Con loro sono arrivati personale ausiliare di autostrada e la polizia stradale. Il traffico non ha risentito della situazione.