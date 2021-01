Sbandano e finiscono con l'auto in canale: giovani si salvano a nuoto

Tragedia sfiorata lunedì mattina poco prima delle 7 a Pontelongo dove si è verificato uno spettacolare incidente che ha coinvolto un'automobile Ford Fiesta guidata da un giovane di 22 anni originario di Salerno e il passeggero, un giovane coetaneo di Rovigo.

L'incidente

Secondo quanto rilevato dalla polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco coordinata dal vice questore Gianfranco Martorano, capo della stradale di Padova, l'utilitaria viaggiava lungo un argine quando, per cause ancora al vaglio degli agenti, ha perso il controllo, finendo in acqua. Le due persone a bordo, tra cui un ragazzo nato nel 1999, sono riuscite a mettersi in salvo nuotando fino alla riva nelle acque gelide del fiume. Non si conoscono al momento le loro condizioni di salute.