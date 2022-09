Il video incastra i "furbetti dei rifiuti": «Questi fenomeni hanno le ore contate»

«Le telecamere di sorveglianza che abbiamo installato hanno ripreso lo scarico di un divano con l’ausilio di un carrello di un supermercato. In orario serale»

«Ci sono ancora dei fenomeni che pensano di scaricare sulla comunità le spese di casa propria»: inizia così l'attacco via Facebook di Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe, sui "furbetti dei rifiuti", con tanto di video.

Furbetti dei rifiuti

Prosegue Schiesaro: «Le telecamere di sorveglianza che abbiamo installato hanno ripreso lo scarico di un divano con l’ausilio di un carrello di un supermercato. In orario serale. Gli ingombranti vanno depositati presso la discarica oppure si contatta il numero verde Etra per il ritiro. Questo fanno le persone civili! La polizia locale procederà a visionare le telecamere e ad assumere informazioni. Purtroppo sono andati a piedi. Per questa ragione chiedo ai concittadini che riconoscano questi “signori” di scrivermi oppure di recarsi al comando di polizia locale».