Pizzicato dalle telecamere nel cuore della notte: multato l'ennesimo "furbetto dei rifiuti"

L'occhio elettronio non perdona: multa salata per un uomo, pizzicato dal sistema di videosorveglianza della polizia locale della Federazione del Camposampierese mentre abbandonava rifiuti in via Frattina a Campodarsego.

I fatti

Le telecamere installate in una delle piazzole lungo la strada hanno registrato il gesto illecito compiuto: come si desume dalle immagini, analizzate dagli agenti, è stato abbandonato un sacco nero contenente rifiuti domestici. L'abbandono è avvenuto al buio, di notte, alcuni giorni fa, e l'individuazione del responsabile è stata possibile grazie alla lettura della targa dell'auto utilizzata per trasportare i rifiuti: le telecamere installate, infatti, sono di ultima generazione e permetto anche riprese notturne. A carico del trasgressore, colto sul fatto, è quindi scattata una sanzione pecuniaria oltre all'obbligo di recuperare e smaltire correttamente il sacco di rifiuti illecitamente abbandonato. In un primo momento l'uomo ha cercato di negare i fatti, ma poi messo davanti all'evidenza delle immagini, non ha potuto che ammettere l'accaduto