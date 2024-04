Imprese edili furbette con i rifiuti, oltre 300 multe in 8 mesi

Sono soprattutto le imprese edili a lasciare rifiuti per strada ai ridossi dei bidoni della spazzatura. Durante l'ultima commissione consiliare, l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina ha mostrato ai consiglieri comunali i dati della polizia locale relativi all'ultimo semestre dello scorso anno e ai primi due mesi del 2024. Sono 335 le multe fatte ai cosiddetti “furbetti” dei rifiuti, scattate grazie al nuovo sistema di videosorveglianza mobile.

Nessuna tregua

Dal 2021 vengono piazzate in base alle segnalazioni e continuano a fotografare chi non conferisce regolarmente la spazzatura o chi, peggio ancora, lascia elettrodomestici e ingombranti affianco ai bidoni o materiale da lavoro. «Non daremo tregua a queste persone incivili finché il fenomeno non sarà totalmente eliminato – ha assicurato Bonavina - .Non è possibile accettare che per maleducazione, pigrizia e menefreghismo, ci siano persone che abbandonano rifiuti in questo modo. Lo smaltimento, anche di oggetti ingombranti, è semplicissimo, così come non c’è ragione di abbandonare i rifiuti accanto ai contenitori anziché dentro. Con la telecamera mobile di sorveglianza abbiamo decuplicato le multe e continueremo ad essere inflessibili».

I corpi specializzati

In commissione l'assessore ha anche evidenziato come l'idea di creare delle squadre specializzate che si occupino di reati specifici, da quelli ambientali a quelli legati alla violenza di genere, abbia contribuito a far diminuire i fenomeni e ad avere più strumenti per contrastarli.