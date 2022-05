Furgone abbandonato con dentro 20 quintali di rifiuti, trovato l'ecovandalo

Un uomo residente nell'Alta padovana, aveva riempito un vecchio furgone Fiat con quasi 20 quintali di rifiuti, dopo aver abraso il telaio, rimosso le targhe e tutti i segni identificativi che riconducessero alla proprietà del mezzo, nella notte di alcune settimane fa con l’aiuto di un complice, aveva lasciato il furgone in una stradina sterrata alle porte della zona industriale di Treville (Treviso), abbandonandolo.

Il fatto

Immediata la segnalazione al comando di polizia locale: nonostante le ricerche immediate, però, in superficie non era più presente alcuna indicazione utile per poter risalire all’immatricolazione del mezzo. Gli agenti non si sono dati per vinti e setacciando il pianale e le parti interne del motore armati di abrasivo, soluzione sgrassante e lente di ingrandimento, sono riusciti a risalire a poco a poco a varie parti del mezzo sino a giungere al telaio e successivamente alla targa originaria e, finalmente, al proprietario: un uomo residente nell'Alta Padovana. A suo carico sono stati elevati numerosi verbali amministrativi ed una denuncia a piede libero. La scorsa settimana sono state ben 7 le violazioni per sversamento illecito di rifiuti, l’ultima nella giornata di lunedì scorso in via Poisolo dove di notte sono stati abbandonati 3 sacchi di rifiuti innanzi il portone di ingresso di un ignaro cittadino. Si tratta di un abbandono che ha già un nome visto che in uno dei sacchi è stato ritrovato un braccialetto personale nominativo per prestazione ospedaliera.