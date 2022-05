Furgone si rovescia in A4 dopo aver tamponato un auto. Feriti i due passeggeri

Brutto incidente la scorsa notte in autostrada con due feriti. Poco prima delle 22:30 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla A4 tra gli svincoli di Padova Ovest e Grisignano, dove un furgone si era rovesciato dopo aver tamponato un altro veicolo provocando due feriti. I pompieri arrivati da Padova hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati assistiti dai sanitari del Suem per essere trasferiti in ospedale. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso sono terminate a mezzanotte circa.