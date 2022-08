Furti ai bancomat, sgominata banda pronta a colpire in tutto il nord-est

La tecnica utilizzata era quella del cosiddetto jackpotting: la banda di criminali praticava delle piccole aperture sugli Atm che permettevano loro di raggiungere i cavi, collegarsi al sistema (con delle apposite schede d’interfaccia e dei computer portatili o tablet o smartphone) e aggirare i sistemi di sicurezza del bancomat. Così facendo i ladri potevano prendere il controllo del bancomat e, grazie al lavoro di hacker operanti in remoto dall’estero, “costringerlo” a erogare tutto il contante contenuto nella cassa. In due casi la banda era addirittura riuscita a farsi erogare 70mila euro.

Tecnica

A scoprire la nuova tecnica di scasso ai bancomat sono stati i militari del nucleo investigativo carabinieri di Bolzano. In totale sono 13 i soggetti indagati. Nei confronti di uno di loro è già scattato l’arresto, mentre altri nove sono stati sottoposti a perquisizioni personali e domiciliari. Fra i vari reati a carico del gruppo criminale spiccano 11 assalti a sportelli bancomat nelle provincie di Bolzano, Brescia, Vicenza e Mantova, nonché altri furti nei confronti di alcuni esercizi commerciali della provincia di Bolzano.

Indagine

Questo innovativo approccio, a differenza degli assalti realizzati con l’utilizzo di esplosivo, ha consentito agli indagati di operare indisturbati e senza attirare l’attenzione: gli istituti di credito potevano accorgersi dei furti solamente alla riapertura della filiale. Nel corso dell’indagine, oltre a ricostruire il particolare modus operandi, è stato possibile documentare come il gruppo avesse realizzato numerosi sopralluoghi, quasi un censimento, presso altri istituti di credito in tutto il nord-est, pronti per essere svaligiati. In alcuni casi, i soggetti si sono serviti anche di alcune donne per i sopralluoghi all’interno delle banche. Le insospettabili ragazze avevano il compito di scattare foto e fare riprese video del bancomat e dei sistemi di videosorveglianza della banca per sottoporle poi alla valutazione dei soggetti operativi. L’indagine, condotta dal nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Bolzano, è iniziata nell’estate del 2021, quando una prima rapida sequenza di assalti bancomat in provincia di Bolzano (Rifiano, Varna, Montagna, Collalbo, Egna e Nova Ponente) ha suscitato particolare allarme sociale.

Spostamenti

L’ingegnoso modo di operare sotto traccia dei malviventi ha richiesto un innovativo e altrettanto originale approccio investigativo da parte dei carabinieri che, anche grazie alla collaborazione con i responsabili della sicurezza informatica degli istituti di credito della provincia di Bolzano, sono riusciti a recuperare (per poi farli analizzare dal raggruppamento investigazioni scientifiche dei carabinieri di Roma) alcuni dispositivi elettronici di ultima generazione che i malviventi hanno dovuto abbandonare per fuggire durante uno dei colpi. È stato quindi possibile ricostruire gli spostamenti degli indagati, verificare le schede telefoniche utilizzate durante i colpi e metterle in relazione con le immagini di videosorveglianza presenti nelle zone degli assalti.

Perquisizioni

Nel corso delle perquisizioni domiciliari operate dai militari dell’arma nelle provincie di Bolzano, Padova e Vercelli è stato possibile acquisire numerosi elementi di riscontro all’attività d’indagine. Sono stati sottoposti a sequestro laptop, smartphone, cavi di collegamento per pc, uno dei particolari strumenti utilizzati per praticare l’apertura nei bancomat oltre a svariati arnesi da scasso e indumenti utilizzati per il travisamento. Fra gli strumenti sequestrati spicca un congegno idoneo a bloccare e disturbare le frequenze radio di telecamere e Gps, a conferma della particolare meticolosità del gruppo criminale e del livello tecnologico.