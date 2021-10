Uno in casa, l'altro al ristorante: doppio colpo nella notte, è caccia ai ladri

Doppio colpo notturno a Padova: i ladri sono entrati in un'abitazione e in un ristorante cinese.

Colpi

Il primo colpo è stato compiuto nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 ottobre in via Longhi all'Arcella, a casa di un cittadino originario di Santo Domingo: sono stati rubati preziosi per un valore totale di 4mila euro. La volante della polizia di Stato si è subito recata sul posto insieme alla Scientifica: i ladri sono entrati forzando la porta di ingresso. Subito dopo è stata la volta di un ristorante cinese in via Annibale da Bassano, dove sempre nella notte sono stati rubati 500 euro di fondo cassa e un monopattino: in questo caso i ladri sono entrati forzando una finestra sul retro del locale.