Furti con destrezza tra i commercianti del centro, Acc avvia una petizione per sindaco e questore

I negozianti del centro firmano una petizione per chiedere più controlli in centro dopo la segnalazioni di diversi furti con destrezza. Capofila è la solita Vanda Pellizzari, la storica leghista che da anni si fa portavoce dei malesseri dei commercianti. L'ultimo episodio sarebbe accaduto la scorsa mattina in via Santa Lucia, quando un uomo ruba due scarpe in esposizione da Bata, ma accorgendosi di aver preso due destre torna insoddisfatto per restituirle alla commessa. Da quel momento l'azienda ha assunto un agente di vigilanza privata che da lunedì assicurerà la sicurezza dei dipendenti.

Ma gli episodi sarebbero molti, tanto da muovere l'interesse dell' l'Associazione commercianti del centro di cui fa parte Pellizzari, mobilitando tutti i commercianti e facendo partire una petizione che sarà consegnata all'assessore alla sicurezza, Diego Bonavina. I negozianti lamentano infatti un aumento di furti, piccoli colpi che minano però la sicurezza dei lavoratori dei punti vendita e dei loro clienti. Tre settimane fa, sempre nel punto vendita di Bata era avvenuto il furto di un borsello in esposizione. Prima ancora, la titolare di un altro negozio aveva denunciato la scomparsa del proprio portafogli che, in un momento di distrazione, aveva lasciato accanto al registratore di cassa. «Abbiamo organizzato una raccolta firme che la prossima settimana sarà consegnata anche in Questura, per denunciare questa drammatica situazione - spiega Vanda Pellizzari, portavoce dell'associazione - .Non è possibile che i commercianti del centro debbano essere obbligati a farsi carico della sicurezza dei loro dipendenti, assumendo una sicurezza privata. Serve un intervento più deciso da parte delle forze dell'ordine». Finora raccolte più di 30 firme.