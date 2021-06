Due furti nella notte, nel mirino un negozio di bici e un tabacchino

Nel primo caso i ladri hanno portato via tre biciclette molto costose, nel secondo sono stati sorpresi dall'allarme che li ha messi in fuga. Le indagini sono nelle mani dei carabinieri

Due negozi sono stati presi di mira dai ladri: nel primo caso sono state portate via biciclette per un valore di 8 mila euro, nel secondo i malviventi sono fuggiti allo scattare dell’allarme.

I furti

Nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 giugno ignoti hanno fatto effrazione nel negozio “Cicli Bassan” di via Santuario ad Abano Terme. Hanno rubato tre biciclette, per un valore complessivo di 8 mila euro. La stessa notte un gruppo di ladri ha sfondato la porta d’ingresso del tabacchino di via Borgo Padova a Piove di Sacco con una monovolume di colore scuro ma quando hanno sentito l’allarme, sono scappati senza portare via nulla. Su entrambi i casi stanno indagando i carabinieri.