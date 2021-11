Furti nella notte a Cadoneghe, Schiesaro: «Banda organizzata, li prenderemo grazie alle telecamere»

«Faremo di tutto per aiutare le forze dell’ordine a individuare la banda di malviventi che la notte scorsa ha preso di mira il nostro territorio comunale, in particolare la zona di Cadoneghe storica. Nelle vie interessate sono già presenti telecamere di video sorveglianza, quanto registrato sarà messo a disposizione dei carabinieri». È quanto dichiara il sindaco Marco Schiesaro a seguito della scia di furti in auto avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 novembre. Ignoti hanno rotto i finestrini di una serie di automobili parcheggiate, asportando effetti personali all’interno, fino a smontare componenti delle macchine come i volanti.

Sindaco Schiesaro

«Molto probabilmente si tratta – prosegue Schiesaro – di una banda organizzata. Del resto, il territorio della cintura urbana a nord di Padova sta facendo i conti da settimane con una lunga serie di episodi che arrivano fino ai furti in casa nottetempo. La sicurezza per noi è sempre stata una priorità assoluta: stiamo lavorando con la Prefettura al patto per l’attuazione della sicurezza urbana, che porrà le basi per una serie di azioni volte a prevenire ulteriormente fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in particolare tramite il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e lo scambio informativo tra Polizia locale e Forze dell’ordine. Abbiamo già individuato 17 punti ad alta sensibilità, tra cui quelli di entrata e uscita del territorio comunale, su cui posizionare i nuovi dispositivi che, tra le altre cose, consentiranno la lettura ad alta risoluzione delle targhe delle auto in transito, in modo da individuare in tempo reale la presenza di auto rubate o inserite per altro motivo nelle blacklist delle forze di polizia».