Una riuscita e altre tre fallite: notte di spaccate in pieno centro storico

Uno su quattro: notte di furti e tentati furti in pieno centro storico a Padova.

I fatti

L'unico riuscito, nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 ottobre, è quello compiuto nel panificio al civico 52 di via Roma da ignoti i quali, dopo aver forzato la serratura, hanno rubato i 300 euro di fondo cassa. Tentativi di intrusione anche nella gastronomia di via Manin e nel vicino ottico oltre che in un negozio di biancheria intima in via Gorizia. La polizia di Stato indaga per risalire ai responsabili.