Ladri colpiscono in centro: furti con spaccate in una gelateria e in una pizzeria

Doppio colpo in centro nella notte con i ladri che hanno preso di mira una pizzeria e una gelateria. In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno sentito le testimonianze dei proprietari e stanno indagando per dare un volto ai malviventi.

La pizzeria

Alle 6.30 una volante è accorsa in via Petrarca dove è stata segnalato un furto ai danni della pizzeria Almanara. Sul posto è sopraggiunta anche la scientifica per repertare eventuali impronte. Stando alla ricostruzione qualcuno si è introdotto all'interno rubando 30 bottiglie di Birra Moretti e 20 euro in monete del fondo cassa.

La gelateria

Peggio è andata al titolare della Gelateria Gianni in via Altinate dove qualcuno nella notte, verso le 3, è riuscito a sfondare l'ingresso, entrando e portando via circa 500 euro di fondo cassa. L'uomo avrebbe agito a volto scoperto e senza l'utilizzo dei guanti. Le indagini sono in corso.