Furti a Trebaseleghe, la sindaca Zoggia dal Prefetto

Nei giorno scorsi la sindaca Antonella Zoggia ha inviato al Prefetto di Padova una richiesta di aiuto per i ripetuti furti e tentativi di furto a Trebaseleghe.

Reati

«I nostro territorio comunale - spiega nella lettera - è stato interessato in queste ultime settimane da ripetuti furti in abitazioni private. Questi episodi, oltre che a determinare gravi danni e mettere a rischio l’incolumità delle famiglie che hanno subito questi reati, hanno destato un diffuso senso di preoccupazione nella cittadinanza di cui, come Sindaco, mi faccio portavoce presso di Lei, comprendendo perfettamente questo sentire. Sono consapevole che disponiamo comunque di forze e mezzi limitati, ma sono convinta che, anche con un Suo intervento, potremmo coordinare i nostri sforzi per migliorare la prevenzione e la sicurezza, anche nei confronti di questi reati».

Convocazione

Il prefetto ha così molto celermente risposto alla richiesta, convocandola e incontrandola nel corso della mattinata di giovedì 23 dicembre.