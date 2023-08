Furti, una denuncia e un arresto

Una denuncia e un arresto, entrembi per furto, sono stati effettuati nelle ultime ore dai carabinieri. A Villafranca Padovana i carabinieri della Stazione di Limena hanno denunciato in stato di libertà un 33enne di Padova, residente a Este, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti a danno di una donna residente in Albignasego. A Padova invece ha arrestato in flagranza di reato un 56enne tunisino, in Italia senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono svolti nel corso del pomeriggio presso il Piazzale della stazione ferroviaria di Padova, dove l’uomo dopo aver avvicinato un giovane pendolare riusciva ad asportargli uno zaino contenente effetti personali e successivamente si dava alla fuga.