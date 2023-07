Furto da 300mila euro alla C & T Pelletterie di Pernumia: i ladri hanno sfondato l'ingresso

Nella notte tra giovedì e venerdì 28 luglio, è stato perpetrato un clamoroso furto presso la nota azienda artigiana di Pernumia, la C & T Pelletterie. L'azienda è specializzata nella produzione di pelletteria e ha sede in Via Brigata Julia, 26, dove è avvenuto il colpo.

Il furto è stato perpetrato utilizzando un furgone come ariete, con il quale si è sfondato il cancello e poi il portone per potere accedere all'interno. Per portare via la refurtiva i malviventi hanno utilizzato quattro autovetture con le quali hanno anche bloccato la strada di accesso mentre erano in azione. I ladri hanno portato via borse griffate Gucci e Bottega Veneta per lo più, per un valore di circa 300mila euro. Per comprendere tutti i particolari di quanto accaduto, oltre ad affidarsi alle riprese delle telecamere di sicurezza, si è coinvolto il personale specializzato per effetture rilievi tecnici mirati. Le indagini sono affidate alla Compagnia dei carabinieri di Abano Terme. Si potrebbe trattare, ne ha tutte le caratteristiche, di un furto effettuato su commissione. Gli autori sono molto probabilmente dei "professionisti" in ambito di colpi di questo tipo.